Форекс - Фунт дешевеет к доллару на фоне решения Верховного суда Великобритании, постановившего, что для запуска процедуры Brexit необходимо одобрение парламентом соответствующего законопроекта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.11 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2450 доллара с 1,2536 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Таким образом, Верховный суд поддержал ранее принятое решение лондонского Высокого суда. Это решение может привести к затягиванию на неопределенное время внутрибританской дискуссии вокруг условий выхода из ЕС. При этом суд решил, что правительству не требуется одобрение региональных парламентов. Правительство Великобритании уже заявило, что разочаровано решением Верховного суда, но по-прежнему планирует запустить процесс выхода страны из ЕС до конца марта.

Данное решение суда ослабило фунт, потому что увеличило неопределенность относительно выхода Великобритании из Евросоюза и увеличило риски, что этот процесс затянется.

Причиной относительно слабой реакции британской валюты на судебное решение могло стать то, что правительству не придется консультироваться с Шотландией по поводу Brexit, пишет газета Financial Times. Это снимает проблему еще одной возможной задержки начала выхода из блока.

Аналитики отмечают, что британские законодатели, скорее всего, дадут добро на Brexit. "Парламент может уходить от ответа, но риск не проголосовать за введение в действие 50 статьи (Лиссабонского договора о выходе из ЕС - ред.), по всей видимости, близится к нулю", - приводит газета мнение главы отдела валютного рынка Brown Brothers Harriman Марка Чендлера (Marc Chandler).