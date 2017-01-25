Форекс - Курс доллара растет к мировым валютам после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.01 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,40%, до 100,33 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,0730 доллара за евро с 1,0766 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 113,41 иены за доллар со 112,71 иены на прошлых торгах.

Трамп в понедельник подписал указ о выходе США из соглашения о ТТП. В рамках Транстихоокеанского партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли.

На ход торгов также повлияли комментарии Трампа о том, что США установят высокую пошлину для компаний, которые переносят свои мощности за границу. Ранее Трамп описывал возможную пошлину как избирательный сбор размером в 35% для компаний, которые переносят производство в другие страны.

По мнению валютного аналитика UBS Константина Больца (Constantin Bolz), слова которого приводит агентство Рейтер, доллар может потерять в цене несколько процентов, если риторика Трампа, которая наблюдалась на протяжении последних нескольких недель, продолжится.