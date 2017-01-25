Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,346 млрд гривен 23 января, банки уменьшили на 57,95 млн гривен до 254,710 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 23 января уменьшился на 2,73 млн гривен до 6,368 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 6,43 млн гривен до 23,813 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 23 января уменьшился на 67,12 млн гривен до 668,237 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: