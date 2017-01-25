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Как центробанки стали хедж-фондами
Издание The Wall Street Journal пишет, что, сохраняя процентные ставки на рекордно низком уровне, а в некоторых случаях и на отрицательном, центробанки мира побудили даже самых консервативных инвесторов начать охоту на доходности. Этими инвесторами стали другие центробанки.
На самом деле, на первый взгляд, в этой новости нет ничего нового. Те, кто следит за ситуацией в мире финансов, и так прекрасно знает, что многие ЦБ открыто скупают акции. Взять хотя бы Банк Японии, Народный банк Китая и Национальный банк Швейцарии. Можно также вспомнить сообщения о связях ФРБ Нью-Йорка с хедж-фондом "Цитадель".
Но самое интересное заключается в том, что еще 6-8 лет назад любые публикации на эту тему подвергались жестокой критике, опровергались и относились к чему-то из разряда теории заговоров.
Прошло не так много времени, и уже никто ничего не скрывает. Интересно, какая информация станет открытой, скажем, в 2020 г.
WSJ пишет, что ЦБ не сильно беспокоятся об уровне риска своих покупок, и это действительно так, если не сказать больше. На самом деле центробанкам вообще все равно: они печатают свои фиатные валюты столько, сколько захотят, и в реальности просто национализируют акционерный капитал.
Ну а раз риски не имеют никакого значения, финансовые регуляторы и не собираются останавливаться.
Главный по инвестициям в ЦБ Финляндии открыто говорит: "Когда в 2014 г. доходности облигаций начали стремиться к нулю, мы приняли решение начать вкладывать в акции и планируем увеличить эти инвестиции".
Более того, согласно данным опроса Invesco, в котором участвовало 18 управляющих центральных банков, 80% респондентов ответили, что собираются увеличить инвестиции в акции.
Таким образом, можно сделать вывод, что в обозримом будущем центробанки, используя свои напечатанные деньги, будут соревноваться на рынке акций с друг другом, вытесняя оттуда частных инвесторов. В итоге стоимость фондовых активов достигнет таких высот, что объяснить их справедливость не смогут даже гости телеканала CNBC.
С другой стороны, можно найти и позитивные моменты. Вместо того чтобы обдирать своих клиентов, Уолл-стрит будет советовать центробанкам, какие акции стоит покупать.
Все больше людей начинают понимать, что свободный рынок теперь существует только в учебниках, правда иногда все еще приходится слушать экспертов старой закалки, которые в силу возраста не в силах приспособить свое понимание мира к реальности и продолжают оперировать старыми терминами.
Центробанки больше не занимаются денежно-кредитной политикой, они превратились в активные хедж-фонды, ориентированные в первую очередь на инвестиции.
Самым ярким тому подтверждением является Банк Японии, который на настоящий момент имеет на своем балансе 2/3 всех японских ETF.
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