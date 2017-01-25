В понедельник, 23 января, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 23,2 млн долларов по сравнению с 20 января до 135,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 46 млн долларов по сравнению с 20 января до 180,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 3,9%, или на 255,7 млн долларов до 6,358 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 7 коп. в понедельник укрепился на 10 коп. до 27,32 UAH/USD.