Цена золота замедлила рост в то время как инвесторы оценивают решение США покинуть Транстихоокеанское партнерство (ТТП), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.41 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,60 доллара, или на 0,05% - до 1216,20 доллара за тройскую унцию, ранее она достигала отметки в 1218,35. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,01% - до 17,19 доллара за унцию.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о ТТП. Кроме того, на рынки оказали влияние слова президента о том, что страна установит высокую пошлину для компаний, которые переносят свои мощности за границу. Ранее Трамп описывал возможную пошлину как избирательный сбор размером в 35% на компании, которые переносят производство в другие страны.

На этом фоне курс доллара к мировым валютам снижался до минимального уровня с 8 декабря. Слабый доллар поддерживает цены на драгметалл, делая его более доступным для держателей других валют. Затем курс доллара к мировым валютам перешел к росту, в результате чего удорожание золота замедлилось.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 100,06 пункта, ранее он опускался до уровня в 99,88 пункта, что стало минимумом с 8 декабря.