Форекс - Курс доллара к мировым валютам перешел к росту после достижения минимальных отметок с 8 декабря, в то время как инвесторы оценивает решение США покинуть Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и комментарии американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.24 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 100,07 пункта, ранее он опускался до уровня в 99,88 пункта, что стало минимумом с 8 декабря. Курс евро к доллару снижался до 1,0757 доллара за евро с 1,0766 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 112,82 иены за доллар со 112,70 иены на прошлых торгах.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о ТТП. Он также подписал меморандум, указывающий торговому представителю Соединенных Штатов вывести Вашингтон из переговоров по ТТП. Соглашение о ТТП было заключено 5 октября 2015 года. В рамках Транстихоокеанского партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли.

Кроме того, на рынки оказали влияние комментарии Трампа о том, что США установят высокую пошлину для компаний, которые переносят свои мощности за границу. Ранее Трамп описывал возможную пошлину как избирательный сбор размером в 35% на компании, которые переносят производство в другие страны.

"Рынку не нравится это увеличение протекционистского настроя (администрации президента США - ред.)", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега Royal Bank of Canada Сью Трин (Sue Trinh). Он также добавил, что рынок переоценивает настроения, благоприятные для инвестирования, которые ранее поддерживали доллар.