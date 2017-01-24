Золото продолжает дорожать в понедельник на фоне удешевления американской валюты и роста спроса на безопасные активы после вступления в должность президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.31 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,60 доллара, или на 0,88% - до 1215,50 доллара за тройскую унцию, ранее она достигала отметки в 1219,25, что стало максимумом с 17 ноября 2016 года. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,99% - до 17,20 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 100,35 пункта.

В минувшую пятницу Дональд Трамп стал 45-м по счету президентом США. В своей инаугурационной речи он заявил, что американцы приступают к восстановлению своей страны. Трамп также пообещал защищать интересы американских рабочих при заключении международных договоров, вернуть рабочие места, восстановить благосостояние населения.

Возможные протекционистские меры новой администрации президента США вызывают обеспокоенность у инвесторов. Это привело к удешевлению американской валюты и росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится золото. Ослабление доллара позитивно влияет на стоимость торгуемого в этой валюте драгметалла, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

"Неопределенность относительно будущей политики Трампа явно создает повышенный спрос на золото как безопасный актив", - приводит газета The Wall Street Journal слова аналитиков Commerzbank.