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Топливно-энергетический комплекс
НБУ продал 20 января банкам депозитные сертификаты на 12 253 млн гривен
10:28 23.01.2017 |
Национальный банк в пятницу, 20 января, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 12 253 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,00% годовых 58 банкам на сумму 7 590 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,00% годовых 31 банку на сумму 4 663 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 19 января продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 14 348 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В 2016 году Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 946,856 млрд гривен, что на 3,4% больше, чем за 2015 год.
В 2015 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 849,2 млрд гривен.
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