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Топливно-энергетический комплекс
Цена золота замедлила рост после достижения максимума с 17 ноября
08:20 23.01.2017 |
Золото дорожает в первый день рабочей недели на фоне вступления в должность президента США Дональда Трампа, при этом ранее цена драгметалла достигала максимальной отметки с 17 ноября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.37 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,60 доллара, или на 0,80% - до 1214,50 доллара за тройскую унцию, ранее она достигала отметки в 1219,25, что стало максимумом с 17 ноября 2016 года. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,90% - до 17,19 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 100,44 пункта.
В пятницу Трамп вступил в должность президента США. Он стал 45-м президентом страны, сменив на посту главы государства Барака Обаму. В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что американцы приступают к восстановлению своей страны. Трамп также пообещал защищать интересы американских рабочих при заключении международных договоров, вернуть рабочие места, восстановить благосостояние населения.
У инвесторов вызывают опасения возможные протекционистские меры новой президентской администрации, отмечает агентство Рейтер. Это в свою очередь вызывает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
Поддерживает цену драгметалла и удешевление доллара к мировым валютам. Доллар дешевеет в понедельник на вступлении в должность президента США Трампа, при этом курс доллара к евро достигал минимальных отметок с 8 декабря. Ослабление доллара позитивно влияет на стоимость торгуемого в этой валюте драгметалла, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.
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