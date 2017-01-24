Форекс - Американская валюта в понедельник продолжает дешеветь к евро и иене на фоне опасений инвесторов о будущей политике президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.39 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,30%, до 100,33 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0748 доллара за евро с 1,0702 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 113,09 иены за доллар со 114,59 иены на прошлых торгах.

В минувшую пятницу Трамп стал 45-м по счету президентом США. В своей инаугурационной речи он заявил, что американцы приступают к восстановлению своей страны. Трамп также пообещал защищать интересы американских рабочих при заключении международных договоров, вернуть рабочие места, восстановить благосостояние населения.

Тем не менее возможные протекционистские меры новой администрации президента США вызывают обеспокоенность у инвесторов. Это привело к удешевлению американской валюты по отношению к мировым.

"Трейдеры быстро стали продавать из-за отсутствия в речи ясности по поводу предлагаемых мер бюджетного стимулирования, Растущая опасность от возможного финансового стимулирования со стороны Трампа может привести к непрекращающемуся удешевлению доллара в краткосрочной перспективе", - сказал агентству Франс Пресс аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga).



