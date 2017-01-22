Стоимость золота выросла на фоне инаугурационной речи избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.19 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3 доллара, или на 0,25% - до 1204,30 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,11% - до 17,02 доллара за унцию. При этом ранее цены на драгметаллы не демонстрировали единой динамики и колебались.

Ранее в пятницу Дональд Трамп вступил в должность президента США. Его привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму.

В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что американцы приступают к восстановлению своей страны. По его словам, он сделает Америку вновь сильной, богатой, гордой, безопасной и великой, а противоречия в американском обществе будут разрешены. Трамп также пообещал защищать интересы американских рабочих при заключении международных договоров, вернуть рабочие места, восстановить благосостояние.