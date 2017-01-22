Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,346 млрд гривен 20 января, банки увеличили на 12,45 млн гривен до 254,768 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 20 января уменьшился на 142,95 млн гривен до 6,371 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 61,27 млн гривен до 23,819 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 20 января уменьшился на 191,76 млн гривен до 668,304 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: