Форекс - Курс доллара к японской национальной валюте перешел к снижению на фоне инаугурационной речи избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.30 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 101,12 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0689 доллара за евро с 1,0665 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Курс доллара к иене снижался до 114,67 иены за доллар со 114,86 иены на прошлых торгах. При этом до начала инаугурации Трампа и в ходе его речи валютная пара демонстрировала рост. После окончания речи нового президента США курс доллара к иене перешел к снижению.

Ранее в пятницу Дональд Трамп вступил в должность президента США. Его привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму.

В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что американцы приступают к восстановлению своей страны. По его словам, он сделает Америку вновь сильной, богатой, гордой, безопасной и великой, а противоречия в американском обществе будут разрешены. Трамп также пообещал защищать интересы американских рабочих при заключении международных договоров, вернуть рабочие места, восстановить благосостояние.



