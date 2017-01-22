В четверг, 19 января, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 15,9 млн долларов по сравнению с 18 января до 131,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 27,3 млн долларов по сравнению с 18 января до 157,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 3,9%, или на 255,7 млн долларов до 6,358 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 8 коп. в четверг укрепился на 5 коп. до 27,49 UAH/USD.