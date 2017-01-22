Стоимость золота в пятницу растет на фоне удешевления доллара, поскольку инвесторы ожидают инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.26 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,80 доллара, или на 0,47% - до 1207,30 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,22% - до 17,04 доллара за унцию.

Позднее в пятницу состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Трейдеры опасаются, что его политика окажется не столь дружественной к бизнесу, как ожидалось ранее. На этом фоне доллар дешевеет к мировым валютам, что, в свою очередь, приводит к удорожанию торгуемого в долларах золота, поскольку увеличивает спрос на драгметалл со стороны владеющих иностранной валютой инвесторов.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,14%, до 101,03 пункта.

Инвесторы также обратили внимание на итоги заседания Европейского центрального банка и комментарии его главы Марио Драги. Регулятор, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, что также помогает удорожанию золота.