



Форекс - Курс доллара в пятницу снижается к мировым валютам после выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен и в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.23 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 101,01 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0680 доллара за евро с 1,0664 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 114,76 иены за доллар со 114,86 иены на прошлых торгах.

Глава ФРС США в своей речи в Стэнфордском университете в четверг заявила, что считает целесообразным постепенную корректировку политики регулятора, сообщает агентство Блумберг. Ранее, в среду, Йеллен отметила, что сроки повышения ставок ФРС зависят от развития событий в экономике США в ближайшее время, и что имеет смысл постепенно ужесточать монетарную политику.

Участники рынка также ожидают инаугурации Трампа, которая состоится позднее в пятницу. Они опасаются, что его политика окажется не столь дружественной к бизнесу, как ожидалось ранее.

"Понятно, что инвесторы достигли такого уровня, когда они готовы подождать и посмотреть, что сможет предложить администрация Трампа", - прокомментировал главный рыночный аналитик CMC Markets Рик Спунер (Ric Spooner).