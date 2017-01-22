19 января торги на межбанке завершилась 2-копеечным снижением курса доллара - до 27,55-27,60 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Тем не менее, казначеи не назвали сегодняшний день самым удачным для гривни. Ведь на протяжении дня ее курс укреплялся намного существеннее, и были надежды на другие курсовые позиции.

"После увеличения валютного предложения, котировки межбанка проседали до 27,45-27,53 грн./$, а затем и вовсе к 27,40-27,45 грн./$", - уточнил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Курс доллара обвалили предприятия сельского хозяйства и переработчики, которые в первой половине дня активно распродавали долларовую выручку.

"Аграрии начинают заводить экспортную выручку по истечении 120-дневного срока. Кроме того, не за горами начало бюджетного периода и чем меньше дней остается до него, тем активнее будут расти объемы предложения на рынке", - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем долларовой торговли на межбанке 19 января подрос с $230,40 млн. до $260,04 млн. Из числа покупателей валюты финансисты выделяли ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, а из продавцов - Ситибанк, Укрсоцбанк, Приватбанк, ПУМБ, Альфа Банк, Проминвестбанк.

"Пока на рынке было предложение, рынок оставался внизу, но как только экспортеры закончили продавать и посворачивались, межбанк быстро ушел к 27,556-27,60 грн./$. Дорогие сделки были лишь под вечер, и совсем на небольших объемах. Большинство покупок состоялось до обеда в рамках 27,42-27,47 грн./$. Активно расти котировки начали лишь ближе к 15 часам, когда стало ясно, что Нацбанк уже не выйдет сегодня на торги. Ведь были те, кто рассчитывал сначала на его аукцион, а затем на продажу в рамках механизма "наилучший курс". Но ни того, ни другого не произошло", - рассказал Юрий Гриненко.

Тем не менее, финансисты считают сегодняшние торги межбанка - поворотным моментом. И рассчитывают, что объемы продажи доллара на межбанке будут постепенно расти.

"Близится период бюджетных платежей. Ожидаем, что экспортеры начнут продавать либо уже осевшую на счетах свободную часть валютной выручки, либо увеличат новые валютные поступления в страну", - спрогнозировал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

На 20 января банкиры делают достаточно аккуратные прогнозы.

"Скорее всего, межбанк будет открываться 27,45-27,60 грн./$, и рассчитывать на увеличение валютных продаж. На рынке накопилось отложенного спроса, так что будет поглощено все. Не думаю, что Нацбанку придется выходить на торги с покупкой", - считает Юрий Гриненко.

Менее оптимистично настроен на завтра Станислав Верхградский, который ожидает старта безналичного рынка в рамках 27,50-27,65 грн./$. Рядом находится оценка Олега Куринного - 27,55-27,65 грн./$.

"Высока вероятность, что завтра спрос на валюту и предложение на межбанке останутся один-на-один. Появления на безналичном рынке НБУ считаем маловероятным", - при этом отметил Верхградский.

На следующей неделе финансисты ждут дальнейшего удешевления доллара - до 27,20-27,30 грн./$. И более значительного проседания курса в феврале.

"Медленно, но подобные тенденции будут укрепляться. Коррекции курса ближе к 27,0 грн./$ мы ожидаем в следующем месяце", - заверил Куринной.

При этом финансисты отмечают выравнивание наличного рынка.

"В виду стабильной ситуации на межбанковском рынке форекс наличный доллар в кассах банков в течении дня практически не изменялся. Курс наличного рынка на черном рынке также оставался без изменений и находился в пределах 28,0-28,3 грн./$", - сказал Станислав Верхградский.

Дальнейшее движение курса в кассах будет зависеть от котировок межбанка, а также от спроса.

"Если спроса на будет, доллар может продолжить и дальше снижаться", - полагает Юрий Гриненко.