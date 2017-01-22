Стоимость золота заметно снижается в четверг вечером - инвесторы продают металл на опасениях скорого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.28 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 13,90 доллара, или на 1,15% - до 1198,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 2,60% - до 16,83 доллара за унцию.

В среду глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что экономика страны близка к целевым показателям: "полной" занятости и 2%-ной инфляции. Йеллен отметила, что имеет смысл постепенно ужесточать монетарную политику. Время повышения процентных ставок, по ее словам, зависит от того, как будут развиваться события в экономике в ближайшие месяцы. А сегодняшние данные, в частности, оказались позитивными.

В четверг минтруда страны сообщило о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 14 января, на 15 тысяч, до 234 тысяч. Аналитики ожидали, напротив, роста показателя на 7 тысяч, до 254 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок на пособие за четыре недели, завершившиеся 14 января, снизилось в США на 10,25 тысячи, до 246,75 тысячи, достигнув минимума с 3 ноября 1973 года. "В целом, экономика США, похоже, в очень хорошей форме", - прокомментировал ситуацию аналитик INTL FC Stone Эдвард Мейр (Edward Meir), цитируемый газетой The Wall Street Journal.

Статистические данные и комментарии Йеллен были восприняты участниками рынка как сигнал о скором повышении ставки. Это привело к удорожанию доллара. Укрепление американской валюты, в свою очередь, негативно влияет на стоимость торгуемого в долларах драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.