НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 383,3 млрд гривен, банки уменьшили на 547,35 млн гривен до 254,8 млрд гривен 19 января

Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,346 млрд гривен 19 января, банки уменьшили на 547,35 млн гривен до 254,755 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 19 января уменьшился на 27,6 млн гривен до 6,514 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 30,22 млн гривен до 23,881 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 19 января уменьшился на 544,73 млн гривен до 668,496 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: