Стоимость золота снижается в четверг на фоне "ястребиных" комментариев главы ФРС США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.32 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,40 доллара, или на 0,86% - до 1201,70 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 1,56% - до 17,01 доллара за унцию.

Йеллен заявила о том, что экономика США близка к целевым показателям, которые задал регулятор. Так, рынок труда близок к полной занятости, а инфляция двигается к целевой планке, намеченной ФРС. По мнению Йеллен, имеет смысл постепенно ужесточать монетарную политику. При этом время повышения ставок зависит от того, как будут развиваться события в экономике в ближайшие месяцы.

Трейдеры также обратили внимание на сильные данные статистики из США. Потребительские цены в стране в годовом выражении в декабре 2016 года выросли на 2,1%, а в месячном - на 0,3%. Показатели полностью совпали с прогнозами опрошенных агентством Рейтер аналитиков.

Ускорение инфляции может способствовать более быстрому повышению процентной ставки ФРС. Это, в свою очередь будет укреплять позиции доллара, что негативно отразится на стоимости золота, сделав покупку драгметалла дороже для держателей других валют.