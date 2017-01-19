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Доллар незначительно снижается в преддверии инаугурации Трампа
07:52 19.01.2017 |
Форекс - Курс доллара незначительно снижается к мировым валютам в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.31 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 101,28 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0636 доллара за евро с 1,0629 доллара за евро на предыдущем закрытии. При этом курс доллара к иене растет до 114,70 иены за доллар со 114,64 иены на прошлых торгах.
Инвесторы опасаются, что политика Трампа может оказаться не столь дружественной к бизнесу, как ожидалось. На рынке также сохраняются опасения последствий выхода Великобритании из Евросоюза после речи премьер-министра страны Терезы Мэй о Brexit, что поддерживает спрос на безопасные активы.
Сдерживают снижение курса доллара позитивные комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен о том, что экономика США близка к целевым показателям регулятора. "Справедливо сказать, что экономика близка к максимальной занятости, а инфляция двигается к нашей целевой планке", - цитирует агентство Блумберг главу ФРС.
Йеллен также добавила, что имеет смысл постепенно ужесточать монетарную политику. При этом время повышения ставок зависит от того, как будут развиваться события в экономике в ближайшие месяцы.
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