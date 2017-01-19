Стоимость золота продолжает расти в среду на фоне опасений инвесторов относительно условий выхода Великобритании из ЕС (Brexit), что увеличивает спрос на безопасные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.47 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,10 доллара, или на 0,17% - до 1215 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,03% - до 17,33 доллара за унцию.

Британский премьер Тереза Мэй во вторник представила свой план для предстоящих переговоров с Евросоюзом, подтвердив, что пойдет по пути максимально "жесткого" Brexit. Так, страна покинет общий европейский рынок и Таможенный союз ЕС, но при этом Мэй рассчитывает на заключение новых взаимовыгодных соглашений со странами Евросоюза. Она также предупредила Евросоюз, что не только Великобритания недовольна пренебрежением ЕС к особенностям и нуждам отдельных своих членов.

Неопределенность относительно предстоящего Brexit усилила спрос на безопасные активы, включая золото. Инвесторы часто обращаются к драгметаллу как к надежному активу в периоды глобальной экономической и политической неопределенности.

Слегка сдерживает рост стоимости драгметалла удорожание доллара. Американская валюта укрепляет свои позиции по отношению к мировым на сильных данных по инфляции в стране. Это, в свою очередь, сдерживает удорожание торгуемого в долларах золота, так как снижает спрос на драгметалл со стороны владеющих иностранной валютой инвесторов.