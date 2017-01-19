Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,346 млрд гривен 18 января, банки уменьшили на 284,25 млн гривен до 255,303 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 18 января уменьшился на 23,46 млн гривен до 6,542 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 13,89 млн гривен до 23,850 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 18 января уменьшился на 321,59 млн гривен до 669,040 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: