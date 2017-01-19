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Топливно-энергетический комплекс
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 383,3 млрд гривен, банки уменьшили на 284,25 млн гривен до 255,3 млрд гривен
17:42 18.01.2017 |
Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,346 млрд гривен 18 января, банки уменьшили на 284,25 млн гривен до 255,303 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 18 января уменьшился на 23,46 млн гривен до 6,542 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 13,89 млн гривен до 23,850 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 18 января уменьшился на 321,59 млн гривен до 669,040 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 04.01
|667199,50
|381945,90
|255192,34
|23602,09
|6459,17
|на 05.01
|665256,23
|381945,90
|253449,99
|23500,92
|6359,42
|на 06.01
|663703,68
|381945,90
|252011,88
|23467,65
|6278,25
|на 10.01
|666591,06
|381945,90
|254457,48
|23762,51
|6425,16
|на 11.01
|667227,66
|381945,90
|255133,40
|23689,99
|6458,36
|на 12.01
|666961,81
|381945,90
|254895,80
|23676,48
|6443,63
|на 13.01
|667567,65
|383345,90
|254020,42
|23730,19
|6471,14
|на 16.01
|669184,83
|383345,90
|255421,63
|23862,80
|6554,50
|на 17.01
|669362,02
|383345,90
|255586,90
|23864,25
|6564,97
|на 18.01.
|669040,42
|383345,90
|255302,66
|23850,36
|6541,50
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