Совет Национального банка предоставил свои рекомендации правлению НБУ и Кабинету Министров по стабилизации курса гривны.

Об этом говорится в заявлении совета, передают Українські Новини.

17 января состоялось внеочередное заседание совета Национального банка, на котором было проанализировано текущее состояние валютного рынка и факторов, влияющих на это состояние.

Во время заседания был заслушан отчет заместителя главы Национального банка Олега Чурия о состоянии и перспективах валютного рынка в 2017 году.

Члены совета пришли к согласию, что колебания обменного курса гривны являются временными.

Они обусловлены увеличением бюджетных расходов в течение последней недели декабря, нагнетанием ожиданий, связанных с национализацией Приватбанка, снижением предложения валюты от компаний агропромышленного комплекса.

"Фундаментальные факторы для развертывания девальвационных процессов пока отсутствуют, внешнеэкономическая среда является в целом благоприятной. Состояние текущего счета платежного баланса согласно последним данным улучшилось. Продолжала поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохранялась благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", - заявляет совет.

Вместе с тем, совет выработал конкретные предложения и рекомендации правлению НБУ и Кабинету Министров.

По мнению совета, правительство и Нацбанк должны пересмотреть практику проведения бюджетной экспансии в конце года, которая может иметь значительные негативные макроэкономические последствия.

Совет Национального банка отметил необходимость соблюдения правлением указанных рекомендаций, так как они являются обязательными.

Кроме того, правление будет регулярно информировать совет Национального банка и общество о мерах, принимаемых им для стабилизации валютного рынка.

Впоследствии рекомендации будут опубликованы на сайте совета НБУ.

Как сообщали Українські Новини, в течение последней недели курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился с 26,30 UAH/USD (на 5 января) до 27,70 UAH/USD (по состоянию на 13 января).

Начиная с 16 января ситуация на межбанке начала стабилизироваться, курс гривны на межбанке откатился к уровню 27,55 UAH/USD.