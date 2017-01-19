Национальный банк внес изменения в положение об определении размера кредитного риска, согласно которому начиная с 3 января 2017 года банки Украины осуществляют расчет размера кредитного риска.

Данные изменения утверждены постановлением правления НБУ №5 от 16 января текущего года, передают Українські Новини.

С начала июля 2016 года банки применяли требования положения в тестовом режиме.

В это же время продолжалась дискуссия между банками и НБУ относительно отдельных положений этого нормативно-правового акта.

Обработав результаты тестового режима и предложения банковского сообщества, Национальный банк внес изменения в положение.

В частности, уточнена формулировка и отсрочено внедрение отдельных признаков высокого кредитного риска до начала 2019 года; снижено значение LGD в части расчета кредитного риска для государственных предприятий (с 45% до 30%); урегулирован вопрос оценки кредитного риска по операциям СВОП.

Также установлены условия, при которых кредитный риск по таким операциям не возникает; расширен перечень инструментов обеспечения исполнения обязательств должника другими участниками группы, в частности предусмотрена возможность использования финансовых поручительств и безотзывных резервных аккредитивов; определено, что банки в работе могут использовать финансовую отчетность заемщиков, полученную с открытых источников информации (например, сайты компании и НКЦБФР); уточнен ряд требований по контролю за залогом.

Эти изменения позволят более полно учесть текущие обстоятельства, в частности особенности посткризисной работы с заемщиками.

Документ также дополнен новым разделом, регулирующим оценку кредитов, предоставленных для реализации инвестиционных проектов.

Как сообщали Українські Новини, положение было утверждено постановлением правления Национального банка №351 от 30 июня 2016 года.

Этот документ заменил положения о порядке формирования банками Украины резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям.