Стоимость золота слегка растет после обновления максимальной отметки за 8 недель на опасениях инвесторов насчет политики избранного президента США Дональда Трампа, который вступает в должность в пятницу, и после речи британского премьера Терезы Мэй по поводу Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.27 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,20 доллара, или на 0,02% - до 1213,10 доллара за тройскую унцию, ранее она достигала отметки в 1217,15 доллара за тройскую унцию, что стало наибольшим значением с 23 ноября. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,13% - до 17,17 доллара за унцию.

"Неопределенность по поводу передачи власти Трампу продолжает тревожить рынки. Избранный президент Трамп... разозлил Китай из-за комментариев по поводу Тайваня, унизил НАТО и оскорбил канцлера Германии Ангелу Меркель", - приводит агентство MarketWatch мнение директора по торговле Kitco Metals Питера Хага (Peter Hug).

Кроме того, инвесторы продолжают реагировать на состоявшееся во вторник выступление премьера Великобритании Терезы Мэй. Она представила свой план предстоящих переговоров с Евросоюзом, подтвердив, что пойдет по пути максимально "жесткого" Brexit. Страна покинет общий европейский рынок и Таможенный союз ЕС. При этом Мэй рассчитывает на заключение новых взаимовыгодных соглашений со странами ЕС.

Геополитическая нестабильность подстегивает спрос на безопасные активы, к которым относятся драгметаллы.