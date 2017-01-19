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Доллар дорожает к мировым валютам в рамках коррекции
07:54 18.01.2017 |
Форекс - Курс доллара к мировым валютам растет в среду в рамках коррекции после достижения минимальных отметок с 8 декабря во вторник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.06 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 100,49 пункта. На торгах во вторник он достигал отметки в 100,23 пункта, что стало минимальной отметкой с 8 декабря. Курс евро к доллару опускался до 1,0699 доллара за евро с 1,0713 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 113,02 иены за доллар со 112,61 иены на прошлых торгах.
Во вторник доллар дешевел к мировым валютам на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о том, что доллар сейчас слишком сильный. Политик связал это в том числе с тем, что Китай удерживает курс юаня на низком уровне.
Инвесторы, вероятно, воспользовались возможностью купить американскую валюту по низкой цене, что поддержало доллар, пишет газета The Wall Street Journal. "Есть много (инвесторов - ред.), которые ждут возможности купить (доллары - ред.) после падения стоимости", - цитирует газета стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).
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