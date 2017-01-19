Верховная Рада намерена внедрить механизм счета условного сохранения (escrow).

За принятие соответствующего законопроекта №2302а за основу проголосовали 256 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно тексту законопроекта, по договору escrow банк обязуется принимать и зачислять на счет условного сохранения денежные средства и перечислять такие средства лицу, указанному владельцем счета, или вернуть такие средства владельцу счета при наступлении оснований, предусмотренных договором.

Если иное не предусмотрено договором, банк вправе использовать денежные средства на счете условного хранения, гарантируя своевременное перечисление таких средств владельцу или лицу, указанному им, или возврат таких средств владельцу счета согласно условиям договора.

Также законопроект предусматривает обязательную продажу простых акций акционерами по требованию лица (либо совместно действующих лиц), которое владеет 95% акций и более.

Вместе с тем законопроект предусматривает обязательное приобретение простых акций владельцем 95% акций по требованию акционеров.

Кроме того, законопроект предполагает раскрытие информации об изменении владельцев акций, которым принадлежит 5% акций, о приобретении лицом пакета акций в размере 50%, 75% или 95% акций и более процентов акций общества, а также раскрытие информации о таких лицах.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о предоставлении возможности участникам обществ с ограниченной ответственностью предусмотреть создание наблюдательных советов в уставах своих обществ.



