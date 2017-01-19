Форекс - Доллар во вторник дешевеет к основным мировым валютам на фоне заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что доллар уже достаточно крепок, и в преддверии выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу выхода страны из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.22 EET евро к доллару рос до 1,0697 доллара за евро с 1,0601 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 112,81 иены за доллар со 114,19 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,86%, до 100,69 пункта.

Курс доллара снизился по отношению к основным мировым валютам после того, как Трамп сказал газете the Wall Street Journal о том, что доллар сейчас уже слишком сильный. Отчасти это связано с тем, что Китай удерживает курс юаня на низком уровне, пояснил политик.

По словам директора по размещению активов HSBC Фредрика Нербранда (Fredrik Nerbrand), слова которого приводит агентство Bloomberg, доллар на данный момент является ведущим ориентиром, в то время как инвесторы пытаются понять, какую политику будет проводить Трамп.

Игроки также ожидают позже во вторник выступления британского премьера с речью, посвященной предстоящему выходу страны из ЕС. Фрагменты текста выступления, распространенные в понедельник вечером через британские СМИ, подтверждают ранее появлявшуюся информацию о том, что Мэй заявит о намерении вывести Великобританию не только из ЕС, но и из общего рынка и таможенного союза ЕС.