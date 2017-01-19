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НБУ объясняет текущее снижение курса гривны выходным в США 16 января
11:45 17.01.2017 |
Национальный банк объясняет текущее снижение курса гривны выходным днем в США 16 января (в честь Дня Мартина Лютера Кинга).
Об этом говорится в комментарии замглавы НБУ Олега Чурия, передают Українські Новини.
Он отметил, что на межбанковском валютном рынке наблюдается преобладание спроса на инвалюту над ее предложением под действием ситуативных и сезонных факторов.
"Сегодня, 17 января предложение валюты ограничено, прежде всего, в связи с совпадением вчера, 16 января 2017, выходного дня (в честь Дня Мартина Лютера Кинга) в США и рабочего дня в Украине. Соответственно, отсутствие поступлений валютной выручки на счета украинских банков вчера повлияло на объем обязательной продажи валютных поступлений сегодня", - говорит Чурий.
В то же время остаются актуальными другие факторы, о которых ранее сообщал Национальный банк.
Так, наблюдается сезонный спад деловой активности, преимущественно в агросекторе, что отражается в сокращении поступлений валютной выручки от экспорта товаров.
Также предложение валюты на межбанке продолжает ограничивать наличие значительной гривневой ликвидности у компаний-экспортеров, которые в декабре получили возмещение НДС на 16 млрд гривен.
Учитывая действие определенных факторов, Национальный банк продолжает сохранять присутствие на межбанковском валютном рынке.
С начала текущего года Национальный банк осуществил во время аукционов чистую продажу инвалюты на сумму 108,8 млн долларов.
Кроме того, Национальный банк расширил перечень инструментов, которые может использовать для этих целей.
На прошлой неделе Национальный банк вышел на рынок с интервенцией на сумму до 10 млн долларов в форме запроса относительно наилучшего курса.
Как сообщали Українські Новини, 17 января, межбанк открылся ростом котировок с 27,50-27,60 UAH/USD до 27,60-27,70 UAH/USD.
Для сглаживнаия колебаний НБУ объявил о проведении аукциона по продаже 100 млн долларов.
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