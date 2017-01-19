В понедельник, 16 января, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 65,6 млн долларов по сравнению с 13 января до 137,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 95,4 млн долларов по сравнению с 13 января до 184,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 3,9%, или на 255,7 млн долларов до 6,358 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 41 коп. в понедельник снизился на 2 коп. до 27,72 UAH/USD.