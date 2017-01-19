Стоимость золота замедлила рост после достижения максимума с 23 ноября на фоне увеличения спроса на рисковые активы в преддверии выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.45 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 15 долларов, или на 1,25% - до 1211,10 доллара за тройскую унцию, ранее она достигала отметки в 1212,45 доллара за тройскую унцию, что стало наибольшим значением с 23 ноября. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,22% - до 16,97 доллара за унцию.

Позднее во вторник Мэй выступит в лондонском Ланкастер-хаусе с речью, посвященной предстоящему выходу страны из ЕС. Фрагменты текста выступления, распространенные в понедельник вечером через британские СМИ, подтверждают ранее появлявшуюся информацию о том, что Мэй заявит о намерении вывести Великобританию не только из ЕС, но и из общего рынка и Таможенного союза ЕС.

Кроме того, инвесторы ожидают данных статистики по инфляции в США, которые будет опубликованы в среду. По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, в ноябре в годовом выражении показатель составил 2,1%, а в месячном - 0,3%.

Участники рынка ждут и выступлений главы ФРС США Джанет Йеллен, которые состоятся в среду и четверг, пишет агентство.