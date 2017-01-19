Форекс - Курс иены к доллару замедлил рост после достижения максимальной отметки с 8 декабря на фоне увеличения спроса на безопасные активы, в то время как инвесторы ожидают выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.47 EET курс доллара к иене снижался до 113,61 иены за доллар со 114,19 иены на прошлых торгах, ранее он опускался до отметки в 113,54 иены за доллар, что стало наименьшим значением с 8 декабря. Курс евро к доллару рос до 1,0651 доллара за евро с 1,0601 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,38%, до 101,18 пункта.

Позднее во вторник Мэй выступит в лондонском Ланкастер-хаусе с речью, посвященной предстоящему выходу страны из ЕС. Фрагменты текста выступления, распространенные в понедельник вечером через британские СМИ, подтверждают ранее появлявшуюся информацию о том, что Мэй заявит о намерении вывести Великобританию не только из ЕС, но и из общего рынка и Таможенного союза ЕС.

"Неясно, какое количество деталей будет содержаться (в речи - ред.) сегодня. Я думаю, что потенциальный риск (для рынков - ред.) достаточно высок", - цитирует газета The Wall Street Journal главы отдела валютной торговли Sumitomo Mitsui Trust Bank Осао Иидзука (Osao Iizuka).