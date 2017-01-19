В декабре средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте, по оперативным данным, выросли на 13 257 млн гривен, или на 3,2% с 417,016 млрд гривен на 1 декабря до 430,273 млрд гривен на 30 декабря.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

В целом в 2016 году вклады населения в банках увеличились на 8,0% с 398,242 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в декабре увеличились на 3 718 млн гривен, или на 1,9% с 194,265 млрд гривен на 1 декабря до 197,983 млрд гривен на 30 декабря.

При этом валютные депозиты населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце увеличились с 222,750 млрд гривен до 232,290 млрд гривен.

За 2016 год гривневые депозиты физлиц выросли на 5,2% с 188,217 млрд гривен, а валютные вклады в эквиваленте увеличились на 4,3% с 210,026 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в декабре выросли на 17,712 млрд гривен, или на 5,2% с 337,779 млрд гривен на 1 декабря до 355,492 млрд гривен на 30 декабря, а с начала года увеличились на 13,8%.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по новым гривневым депозитам (среднемесячная) в декабре для юрлиц сохранилась на уровне 9,4, для физлиц - на уровне 14,2%.

Как сообщали Українські Новини, за 2015 год вклады населения в банках уменьшились на 14,036 млрд гривен, или на 3,4% до 398,227 млрд гривен на 1 января 2016 года.