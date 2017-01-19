Объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в 2016 году сократился на 29,3%, или на 31 млрд гривен до 74,828 млрд гривен на 1 января 2017 года.

Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.

В декабре объем задолженности банков перед НБУ сократился на 4,9% с 78,7 млрд гривен.

За 2016 год объем средств на депозитных сертификатах НБУ уменьшился на 24% до 68,2 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, за 2015 год объем задолженности по выделенным Нацбанком кредитам сократился на 7,5 млрд гривен с 113,4 млрд гривен до 105,8 млрд



