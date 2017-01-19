В декабре объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, увеличился на 1,9%, или на 17 845 млн гривен с 984,547 млрд гривен на 1 декабря до 1 002,393 млрд гривен на 30 декабря.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

В целом за 2016 год кредиты банков экономике увеличились на 2,1% с 981,627 млрд гривен.

Гривневые кредиты юрлицам за декабрь сократились на 3,185 млрд гривен, или на 0,7% с 434,584 млрд гривен на 1 декабря до 431,399 млрд гривен на 30 декабря.

Кредиты в иностранной валюте выросли на 18,077 млрд гривен, или на 4,6% с 391,326 млрд гривен на 1 декабря до 409,403 млрд гривен на 30 декабря.

Процентные ставки в декабре по гривневым кредитам выросли для бизнеса с 13,1% до 15,2%, для населения снизились с 31,3% до 29,7%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса снизились с 8,8% до 7,6%, для населения выросли с 10,1% до 10,7%.

Как сообщали Українські Новини, за 2015 год кредиты банков экономике уменьшились на 3,8% до 981,6 млрд гривен.