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Топливно-энергетический комплекс
В декабре кредиты банков экономике увеличились на 1,8% до 1 002,4 млрд гривен
В декабре объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, увеличился на 1,9%, или на 17 845 млн гривен с 984,547 млрд гривен на 1 декабря до 1 002,393 млрд гривен на 30 декабря.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
В целом за 2016 год кредиты банков экономике увеличились на 2,1% с 981,627 млрд гривен.
Гривневые кредиты юрлицам за декабрь сократились на 3,185 млрд гривен, или на 0,7% с 434,584 млрд гривен на 1 декабря до 431,399 млрд гривен на 30 декабря.
Кредиты в иностранной валюте выросли на 18,077 млрд гривен, или на 4,6% с 391,326 млрд гривен на 1 декабря до 409,403 млрд гривен на 30 декабря.
Процентные ставки в декабре по гривневым кредитам выросли для бизнеса с 13,1% до 15,2%, для населения снизились с 31,3% до 29,7%.
По валютным кредитам ставки для бизнеса снизились с 8,8% до 7,6%, для населения выросли с 10,1% до 10,7%.
Как сообщали Українські Новини, за 2015 год кредиты банков экономике уменьшились на 3,8% до 981,6 млрд гривен.
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