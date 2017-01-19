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Топливно-энергетический комплекс
В 2016 Минфин привлек в госбюджет 37 млрд гривен, $3 млрд и €141 млн за счет размещения ОВГЗ
20:57 16.01.2017 |
Министерство финансов в 2016 году привлекло в государственный бюджет 37,025 млрд гривен, 3,006 млрд долларов и 141 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом свидетельствуют отчетные данные Национального банка, передают Українські Новини.
В декабре Минфин провел 4 аукциона, на которых привлек в госбюджет 463 млн гривен и 550 млн долларов.
По итогам 12 месяцев Минфину удалось привлечь 37 млрд гривен за счет размещения гривневых ОВГЗ (на 271% больше, чем за 12 месяцев 2015 года), 3 млрд долларов от продажи валютных гособлигаций (на 367% больше) и 141 млн евро.
Средневзвешенная доходность по гривневым бумагам составляет 14,9% годовых, по долларовым - 7,3%, по номинированным в евро - 4% годовых.
Как сообщали Українські Новини, согласно госбюждету-2016 на внутреннем рынке планировалось привлечь 98,4 млрд гривен.
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