Стоимость золота продолжает увеличиваться в понедельник из-за обеспокоенности инвесторов перед выступлением во вторник британского премьера Терезы Мэй по поводу выхода страны из ЕС (Brexit), приводящей к росту спроса на безопасные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,60 доллара, или на 0,55% - до 1202,80 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,54% - до 16,86 доллара за унцию.

В своей речи премьер-министр Великобритании расскажет о приоритетах королевства при переговорах с Евросоюзом о выходе из блока. Британские СМИ сообщали, что Мэй сделает акцент на том, что страна покинет единый европейский рынок с целью восстановить контроль над иммиграционной политикой.

Неопределенность относительно речи и планов Мэй по Brexit усилила спрос на безопасные активы, включая золото. Инвесторы часто обращаются к драгметаллу как к надежному активу в периоды глобальной экономической и политической неопределенности.

Увеличению спроса на безопасные активы также способствует приближающаяся инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в пятницу. Трейдеры опасаются, что экономическая политика Трампа будет не такой благоприятной по отношению к бизнесу, как ожидалось ранее.

"Покупка показывает, что инвесторы готовятся к инаугурации Трампа на этой неделе и обсуждению Brexit. Есть много неопределенности впереди", - прокомментировал агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан (Brian Lan).