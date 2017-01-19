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Курс фунта к доллару замедлил снижение, обновив минимум с октября
18:55 16.01.2017 |
Форекс - Курс британского фунта стерлингов к доллару в понедельник слегка замедлил снижение, достигнув минимальной отметки с октября 2016 года в ожидании выступления британского премьера Терезы Мэй по поводу выхода страны из ЕС (Brexit); аналитики не исключают дальнейшего падения валютной пары.
Согласно данным торгов на 17.44 EET, курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,2051 доллара с 1,2174 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов понедельника фунт достигал 1,1988 доллара - минимальной отметки с 7 октября 2016 года, когда пара падала до уровня в 1,1450 доллара за фунт.
Курс евро к доллару опускался до 1,0602 доллара за евро с 1,0644 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 101,53 пункта. Курс доллара к иене снижался до 114,04 иены за доллар со 114,49 иены на прошлых торгах.
Мэй в своем выступлении во вторник расскажет о приоритетах Великобритании на переговорах с Евросоюзом о выходе из блока. По данным британских СМИ, премьер сделает акцент на том, что страна покинет единый европейский рынок с целью восстановить контроль над иммиграционной политикой.
Многие аналитики считают, что рынок не до конца оценил предстоящий Brexit и его влияние на торговлю с ЕС. "Фунт упадет примерно до 1,10 доллара, если рынок не будет полностью готов к сложному Brexit", - заявил газете The Wall Street Journal стратег Deutsche Bank Оливер Харви (Oliver Harvey).
Аналитики HSBC и Goldman Sachs, в свою очередь, не исключают падения пары до 1,14 и 1,10 доллара за фунт соответственно к концу 2017 года.
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