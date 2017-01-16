Стоимость золота опускается в пятницу на волне фиксации инвесторами прибыли после того, как цены на драгметалл обновляли максимумы за семь недель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,10 доллара, или на 0,51% - до 1193,70 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,45% - до 16,75 доллара за унцию.

Стоимость золота увеличивалась в четверг до максимальных уровней с 23 ноября прошлого года. Удорожанию металла способствовало увеличения спроса на безопасные активы после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.

"Инвесторы фиксируют свои позиции по золоту после того, как цены выросли до самого высокого уровня более чем за семь недель. Стоит ожидать небольшую фиксацию прибыли после того, как стоимость металла достигла отметки в 1200 долларов", - сказал газете The Wall Street Journal директор по торговле Kitco Metals Питер Хаг (Peter Hug).