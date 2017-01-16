Форекс - Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро в пятницу на неоднозначных данных по розничным продажам и потребительскому настроению в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 EET курс евро к доллару увеличивался до 1,0622 доллара за евро с 1,0612 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 115,07 иены за доллар со 114,72 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 101,41 пункта.

По данным Минторговли США, объем розничных продаж в стране в декабре в месячном выражении вырос на 0,6%. Аналитики прогнозировали рост индикатора на 0,7% к ноябрю. При этом показатель ноября был пересмотрен в сторону увеличения: рост составил 0,2%, тогда как ранее сообщалось об увеличении на 0,1%.

Несмотря на то, что индикатор не совпал с прогнозом, некоторые аналитики положительно оценили данные статистики, сославшись на ускорение темпов роста продаж. "Даже несмотря на то, что показатель был немного ниже прогнозов экономистов, он был позитивным", - приводит агентство MarketWatch слова главного валютного стратега BNY Mellon Нила Меллора (Neil Mellor).

Инвесторы также положительно оценили данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе. По предварительной оценке, индикатор снизился до 98,1 пункта после достижения в декабре максимума с января 2015 года в 98,2 пункта. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до максимума с января 2004 года в 98,5 пункта.

Индекс текущих экономических условий в январе, по предварительной оценке, поднялся до максимального уровня с 2004 года в 112,5 пункта после достижения 111,9 пункта в декабре. Индекс экономических ожиданий составил 88,9 пункта, опустившись с декабрьского уровня в 89,5 пункта. При этом организация отметила, что по опросу большинства потребителей, нейтрально оценивающих правительство США, индекс экономических ожиданий вырос до 90,9 пункта.



