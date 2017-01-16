Национальный банк увеличил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на 1,4 млрд гривен до 383,346 млрд гривен 13 января, банки уменьшили на 875,38 млн гривен до 254,020 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 13 января увеличился на 27,51 млн гривен до 6,471 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 53,71 млн гривен до 23,730 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 13 января увеличился на 605,84 млн гривен до 667,568 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: