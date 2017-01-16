Национальный банк в четверг, 12 января, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 15 645 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,00% годовых 49 банкам на сумму 8 368 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,00% годовых 36 банкам на сумму 7 277 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 11 января продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 11 072 млн гривен.

В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.

В январе-ноябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 632,819 млрд гривен, что на 5,1% больше чем за январь-ноябрь 2015 года.

В 2015 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 849,2 млрд гривен.