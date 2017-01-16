Золото дешевеет в последний день рабочей недели на фоне превысивших ожидания данных статистики по рынку труда США и позитивных комментариях главы ФРС Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.13 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6 долларов, или на 0,50% - до 1193,90 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,62% - до 16,72 доллара за унцию.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 января, выросло на 10 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 247 тысяч. Аналитики ожидали увеличения показателя на 20 тысяч по сравнению с уровнем предыдущей недели - до 255 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения на 2 тысячи, до 237 тысяч.

Более сильные, чем прогнозировалось, данные статистики поддерживают ожидания ужесточения монетарной политики ФРС, что будет способствовать укреплению доллара. Это, в свою очередь, негативно отразится на стоимости золота, сделав покупку драгметалла дороже для держателей других валют.

На цену золота оказали давление и позитивные комментарии Йеллен относительно американской экономики. Она сказала, что безработица в стране достигла низкого уровня, а рост зарплат набирает обороты. Глава ФРС добавила, что инфляция выросла с очень низкого уровня и находится достаточно близко к целевой отметке в 2%.