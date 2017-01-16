Форекс - Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро после удешевления к мировым валютам в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.47 EET курс евро к доллару увеличивался до 1,0614 доллара за евро с 1,0611 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 115,04 иены за доллар со 114,72 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,04%, до 101,49 пункта.

В четверг курс курс доллара к мировым валютам опустился до минимальных отметок с 8 декабря после прошедшей в среду пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. Американскую валюту ослабило разочарование инвесторов в том, что избранный президент фактически оставил их без подробностей относительно планов по стимулированию экономики страны.

Доллар поддерживают комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен. "Безработица сейчас достигла низкого уровня, рынок труда, в общем сильный, и рост зарплат набирает обороты. Инфляция поднялась с очень низкого уровня и находится немного ниже целевой планки в 2%, но она довольно близко", - цитирует агентство Блумберг Йеллен.

При этом она отметила, что производительность труда находится на исторически низких отметках. По мнению главы ФРС, этот показатель является ключевым фактором, определяющим уровень жизни в долгосрочной перспективе.