Финансовые новости
- |
- 16.01.17
- |
- 04:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро после удешевления накануне
08:24 13.01.2017 |
Форекс - Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро после удешевления к мировым валютам в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.47 EET курс евро к доллару увеличивался до 1,0614 доллара за евро с 1,0611 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 115,04 иены за доллар со 114,72 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,04%, до 101,49 пункта.
В четверг курс курс доллара к мировым валютам опустился до минимальных отметок с 8 декабря после прошедшей в среду пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. Американскую валюту ослабило разочарование инвесторов в том, что избранный президент фактически оставил их без подробностей относительно планов по стимулированию экономики страны.
Доллар поддерживают комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен. "Безработица сейчас достигла низкого уровня, рынок труда, в общем сильный, и рост зарплат набирает обороты. Инфляция поднялась с очень низкого уровня и находится немного ниже целевой планки в 2%, но она довольно близко", - цитирует агентство Блумберг Йеллен.
При этом она отметила, что производительность труда находится на исторически низких отметках. По мнению главы ФРС, этот показатель является ключевым фактором, определяющим уровень жизни в долгосрочной перспективе.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации ОВГЗ в собственности центробанка на 383 млрд грн
|Эксперты объясняют снижение курса гривны спадом активности экспортеров и большими бюджетными расходами в конце 2016
|ГФС заявляет о продолжении исполнения обязанностей налоговой милиции
|Аваков против создания Финполиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Вторая неделя января закончилась рекордным скачком курса доллара на межбанке
|Золото дешевеет из-за волны фиксации инвесторами прибыли
|Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро на внутренней статистике
|Индекс УБ в пятницу скорректировался вниз, ПФТС еще немного подрос
|НБУ провел первую продажу инвалюты через запрос лучшего курса
|Финбанк намерен ликвидироваться
|НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации ОВГЗ в собственности центробанка на 383 млрд грн
Это интересно
|Евродепутаты решат, предоставлять ли роботам правовой статус как "электронному человеку"
|Флагманский фаблет HTC U Ultra оснащён вспомогательным дисплеем
|Panasonic представила робота-компаньона в виде огромного яйца
Имея доступ к Сети, робот может по запросу пользователя находить интересующего его информацию и выступить в роли смарт-колонки. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6600 мА·ч, которой хватит на шесть часов непрерывной работы от одного заряда.
|В Panasonic создан VR-шлем со сверхшироким углом обзора
|Дорожному Mercedes-AMG GT добавили полноуправляемое шасси
|Неанонсированный QWERTY-смартфон BlackBerry Mercury попал в руки журналистов
|Volkswagen выплатит США еще 4,3 млрд долларов