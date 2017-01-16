12 января безналичный курс доллара продолжил планомерно двигаться вверх: поднялся на 8 копеек, и зафиксировался в рамках 27,29-27,33 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Экспортеры с утра заигрывали с покупателями доллара - не выходили с крупными продажами. Продавцы появились только после того, как курс подскочил, но также быстро и пропали. Потому цены и зафиксировались на высоком уровне.

"Котировки двигались разнонаправленно. Открылись торги на уровне 27,20-27,30 грн./$. А уже ближе к 11:00 котировки выросли до 27,25-27,35 грн./$. Далее, вследствие краткосрочного увеличения валютного предложения межбанк просел до 27,20-27,26 грн./$, однако не закрепился на достигнутом уровне и уже к 13:00 вернулся к 27,27-27,33 грн./$", - проследил для UBR.ua движение цен директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Национальный банк второй день подряд воздерживается от продаж доллара на торгах.

"Вероятно потому, что большого перекоса на рынке не наблюдается. Импортерам недостает не очень много - где-то около $5 млн. сегодня. Это не объем для аукциона, хотя он и не дает остановиться курсу доллара", - отметил Гриненко.

На межбанке есть все условия для дальнейшей раскачки курса. Металлурги сейчас ключевые продавцы доллара, и могут взвинчивать цены как пожелают. Поскольку аграрии практически не заводят валюту в страну.

"Экспортеры сегодня вновь не торопились выходить на рынок с продажей, подтягивая котировки вверх. Учитывая, что срок возврата валютной выручки в 120 дней сохраняется, а контракты некоторые представители аграрной отрасли - основные экспортеры - закрывали только в конце осени, валютные поступления в большей мере активизируются в конце января-феврале", - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Аграрии до сих пор живут на гривне, которую они получили по НДС в конце декабря: 12,5 млрд. грн

"Заметной активизации продаж экспортерами валюты пока не наблюдается. Счета предприятий по-прежнему полны гривневой ликвидности, поэтому острой необходимости продавать валюту просто нет, тем более при растущем рынке", - подтвердил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Из числа продавцов доллара 12 января выделяли ПУМБ и Проминвестбанк, а из покупателей - ING Bank, Ситибанк, Альфа Банк, Райффайзен Банк Аваль. При этом объемы торгов продолжают сокращаться: со вчерашних $281,02 млн. до $223,50 млн.

Но, похоже, что в Нацбанке не очень тревожатся на этот счет. Не только потому, что регулятор не рвется тратить резервный доллар, но еще и потому, что не старается влиять на сами банки. Что чиновники активно делали на протяжении 2014-2016 гг.: либо в устной форме убеждали банкиров и их клиентов продавать валюту, либо приостанавливали их валютные лицензии, либо ужесточали требования. Но только не сегодня.

"Давление со стороны Нацбанка не заметили. Теоретически НБУ может временно ужесточить ограничения работы на валютном рынке, к примеру, увеличить часть обязательной продажу экспортной выручки", - сказал Верхградский.

В тоже время завтра межбанк уже не сможет обойтись без Национального банка, считают финансисты.

"Первостепенную роль завтра на межбанке может сыграть НБУ. Также многое зависит от экспортеров, которые пытаются выждать наилучший курс и зафиксировать дополнительную прибыль, продав валюту на пиковых курсовых значениях под будущие потребности в гривне", - отметил Верхградский.

Он ждет 13 января старта межбанка в рамках 27,20-27,30 грн./$.

Недалеко находится прогноз Олега Куринного - 27,20-27,35 грн./$.

В тоже время менее оптимистично настроен Юрий Гриненко: "Скорее всего, старт безналичных торгов произойдет выше сегодняшнего закрытия - в рамках 27,30-27,40 грн./$. И пока рынок больше настроен двигаться вверх".

Если безналичный рынок плавно наращивает цену доллара, то наличный шагает вверх достаточно активно.

"На наличном рынке с самого утра присутствовало настроение "перегрева рынка", и на открытие торгов с уровня 28,35-28,70 грн./$ смотрели как на возможный пик с последующим разворотом и снижением, так как желающих купить по такому курсу не было. Но к обеду курс покупки подтянулся на 5 копеек вверх до 28,40 грн./$, и, видимо, незакрытый спрос стал стимулом для стремительного роста на 20 копеек - к 28,60-28,80 грн./$. Желающих продать на таких новостях стало еще меньше, а суммы к покупкам увеличились, и к вечеру мы увидели 28,70-28,90 грн./$", - рассказал Станислав Верхградский.

Кстати, в конце дня в Киеве появились первые обменники, поставившие курс продажи доллара на уровне 29 грн./$.

И активно обсуждались слухи о крупных конвертациях: что высокопоставленные чиновники и бизнесмены стали скупать доллар партиями по $150-200 тыс. Конечно, это происходило на черном рынке (ведь в банке за раз нельзя купить доллара более чем на 12 тыс. грн.). Но говорят, что именно эти покупки и взвинчивали валютные цены.