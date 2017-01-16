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Топливно-энергетический комплекс
Доллар США 12 января дешевеет к основным мировым валютам
15:09 12.01.2017 |
Форекс - Курс американского доллара в четверг снижается относительно основных мировых валют на итогах выступления избранного президента США Дональда Трампа.
Евро торгуется днем в четверг в районе $1,0678 против $1,0582 на закрытие предыдущей сессии.
Курс единой европейской валюты находится сейчас около 121,73 иены по сравнению со 122,14 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 114 иены против 115,41 иены по итогам прошлой торговой сессии.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,94%.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,86%.
В ходе своей первой пресс-конференции Д.Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру, что выбило почву из-под ног доллара, отмечает MarketWatch.
"Выступление было далеко от дружественных рынку и намекающих на рост экономики комментариев, которые Трамп высказал после своего избрания 9 ноября", - отмечается в обзоре аналитиков Westpac Bank.
Послевыборное ралли "сейчас закончилось", полагает старший аналитик Такуя Канда Gaitame.com. Он ожидает, что давление на доллар продолжится до церемонии инаугурации на следующей неделе.
"Избранный президент США довольно поверхностно подошел к раскрытию деталей политики, и инвесторы не получили новых данных по многим вопросам", - отмечает трейдер CMC Markets Алекс Фербер.
"Атмосфера для пары доллар/иена не слишком благоприятная, - отмечает аналитик Australia & New Zealand Bank Group в Токио Сигеки Йоситоси. - Трамп мало что сказал по существу в ходе пресс-конференции в среду, поэтому конкретных деталей его политического видения придется ждать до инаугурации, которая пройдет 20 января. Есть риск, что трейдеры будут постепенно сворачивать позиции в паре доллар/иена".
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