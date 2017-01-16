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Топливно-энергетический комплекс
Цены на золото опустятся ниже $1000 к концу года - эксперты
14:03 12.01.2017 |
Золото будет дешеветь в течение 2017 года, цены на него могут опуститься ниже $1000 за тройскую унцию на фоне повышения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и укрепления доллара, полагают аналитики BNP Paribas и гонконгского фонда Rising Glory Finance, точнее других предсказывавшие динамику цен на драгметаллы в минувшем квартале.
По мнению экспертов Rising Glory, золото закончит год на отметке ниже $1000 за унцию, тогда как аналитики BNP более осторожны - они считают, что котировки могут на какое-то время опуститься ниже этой важной отметки в течение года.
В последний раз золото стоило меньше $1000 за унцию в октябре 2009 года.
"Очевидно, что курс ФРС на ужесточение ДКП вступит в противоречие с планами властей США по смягчению налогово-бюджетной политики, - говорит главный стратег BNP Paribas на сырьевых рынках Гарри Чилингирян. - Повышенные ставки по кредитам поддержат укрепление доллара, что также станет негативным фактором для золота".
Ожидается, что ФРС повысит ставку трижды в 2017 году, тогда как избранный президент США Дональд Трамп пообещал снизить налоги и увеличить госрасходы, что в свою очередь может привести к скачку инфляции.
Золото с поставкой в феврале дорожает на 0,7% в четверг на бирже в Нью-Йорке и торгуется у $1205 за унцию.
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