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Топливно-энергетический комплекс
В 2016 население продало валюты на $2,5 млрд больше, чем купило
12:27 12.01.2017 |
В 2016 году население продало наличной валюты на 2,48 млрд долларов больше, чем купило.
Об этом говорится в комментарии НБУ, передают Українські Новини.
За 2016 год население всего продало 3,223 млрд долларов, а купило 747 млн долларов.
По данным Нацбанка, наибольшее сальдо продажи/покупки наличной валюты было в апреле-июле (в среднем население ежемесячно продавало на 340 млн долларов больше, чем покупало).
В декабре население продало 134,3 млн долларов, а купило 96,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2015 году население продало банкам наличной валюты на 1,548 млрд долларов больше, чем купило.
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